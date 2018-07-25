ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye talebi reddedildi

ODTÜ'lü 4 öğrenci 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 Temmuz'da Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğrencilerin avukatları, tutukluluk kararına üst numaralı Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

Hürriyet'ten Hasan Mesut Benli'nin haberine göre , itiraz başvurusunda öğrencilerin üretmiş oldukları projelerle ilgili bilgi ve belgelere, 10 öğretim üyesinin görüşlerine yer verildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ise "Dayanılan nedenlerle, gösterilen gerekçe ve evrak içeriğine nazaran Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğu.." diyerek itiraz başvurusunu reddetti.

'PANKARTI TAŞIDIKLARINI İNKAR ETMİYORLAR, HANGİ DELİLİ KARARTACAKLAR?'

Öğrencilerin avukatları yaptıkları ortak açıklamada, şunları belirtti:

"Öğrenciler mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılması için takip cihazı tasarımı, parmak ve el gelişimini tamamlayamamış ya da engelli çocuklar için protez el geliştirilmesi, su ve sel baskınları gibi doğal afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin daha verimli çalışması için iletişim ve takip cihazı tasarlanması, bebek ve çocuklarda sık rastlanan hastalıkların evde teşhis edilmesi gibi bir çok projede yer almaktalar. Bu kadar önemli işler yapmış ve daha önemlilerini de yapacak olan bu öğrencilerin cezaevinde bulunmaları anlaşılır değildir. Tutuklama gerekçesinde delillerin toplanmadığından ve delillerin karartılması şüphesinden bahsediliyor. Tutuklanmaları ile ilgili tek delil karikatürün basılmış olduğu pankart. Zaten bu pankartı taşıdıklarını inkâr etmiyorlar. Hangi delili karartacaklar?"