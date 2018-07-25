Aref 'Sağlığıma kavuştum' dedi, piramidin önünde dua etti

Aref Ghafouri, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Instagram'daki kişisel sayfasında piramitler önünde dua eder halde bir fotoğrafını paylaşan Ghafouri, "Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Allah'ın izniyle sizin de Dualarınızla sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan Herkese çok teşekkür ederim… 🙏🇹🇷 به امید خدا و با دعاهای شمابه سلامتیم دست پیدا کردم ،از همه شما که در سخت ترین لحظاتم من راتنها نگذاشته اید تشکر می کنم… 🙏🇮🇷 بفضل الله ، حصلت على الصحة والعافیة ، وأشكر جزيل الشكر زملائي، الذين لم يتركوني حتى في أصعب لحظاتي…🙏🇪🇬
Aref Ghafouri, tedavisinin tamamlandığını, hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)