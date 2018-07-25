Berna Laçin hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Laçin'in '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 3 Temmuz'da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının, bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Laçin, idama karşı olduğuna dair bir mesaj paylaşmış ve "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Tweetin ardından Laçin hakkında 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

LAÇİN: HUKUKU ÇOK IVIR ZIVIR ŞEYLERLE OYALIYORUZ

Hakkında 1 yıla kadar dava açılmasını BirGün'e değerlendiren Laçin, açılan davanın kendisini endişelendirmediğini, "Çok rahatım. İnsanın haklı olduğunda nasıl rahat olduğunu görüyorum şu an" sözleriyle ifade etti.

Laçin, "Benim çok anlamlandırabildiğim bir şey değil. Soruşturma dahi açılmaması gereken bir konuydu bu. Hukuken de baktığınızda hiç dava açılacak bir şey yok. Hukukçu olmayan da bunu bilir zaten. Çok rahatım. İnsanın haklı olduğunda nasıl rahat olduğunu görüyorum şu an. Benim için bir anlam ifade etmiyor. Hukuku çok ıvır zıvır şeylerle oyalıyoruz. Zaten kalabalık sorunlar silsilesi var ülkenin. Artık çok belli, infial yaratan trolleri de boş çevirmeyelim gibi bir tutum halindeler herhalde. Zorlama bir hareket" diye konuştu.