Berna Laçin hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Laçin, idama karşı olduğuna dair bir mesaj paylaşmış ve "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" ifadelerini kullanmıştı.
Tweetin ardından Laçin hakkında 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
LAÇİN: HUKUKU ÇOK IVIR ZIVIR ŞEYLERLE OYALIYORUZ
Laçin, "Benim çok anlamlandırabildiğim bir şey değil. Soruşturma dahi açılmaması gereken bir konuydu bu. Hukuken de baktığınızda hiç dava açılacak bir şey yok. Hukukçu olmayan da bunu bilir zaten. Çok rahatım. İnsanın haklı olduğunda nasıl rahat olduğunu görüyorum şu an. Benim için bir anlam ifade etmiyor. Hukuku çok ıvır zıvır şeylerle oyalıyoruz. Zaten kalabalık sorunlar silsilesi var ülkenin. Artık çok belli, infial yaratan trolleri de boş çevirmeyelim gibi bir tutum halindeler herhalde. Zorlama bir hareket" diye konuştu.
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