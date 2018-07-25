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12:39 25 Temmuz 2018
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    Bedelli askerlik

    Bedelli sonrası profesyonel askerlik gündeme geliyor

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor" sözlerinin ardından profesyonel askerlik tekrar gündeme geldi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    Milliyet'in haberine göre, halen yarı profesyonel ordu modelinde örgütlenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) tamprofesyonel ordu modeline geçiş tasarlanıyor.

    Kulislere yansıyanlara göre, TSK'nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de bu yeni sistem içinde çalışılacak. Sadece çatışmaya giren birliklerde değil, tüm birliklerde tam profesyonellik sağlanacak.

    Sözleşmeli askerlik modeliyle TSK'nın tüm ihtiyacı uzman personel tarafından sağlanmış olacak.

    SÜRE KISALACAK

    Buna paralel olarak zorunlu askerliğin süresinin de kısalması, uzun-kısa dönem askerlik farkının kaldırılarak, zorunlu askerlere temel eğitim verildiği bir modelin geliştirilmesi de gündemde.

    Zorunlu temel eğitime alınanların işten çıkartılmalarının engellenmesi için ücretsiz izinli sayılması gibi önlemlerin geliştirilmesi de tartışılıyor.

    Bülent Tezcan
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    Kaynaklar, zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığını, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin altını çiziyor.

    ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bedelli askerlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

    "Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasının ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız."

     

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    Etiketler:
    profesyonel askerlik, bedelli askerlik, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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