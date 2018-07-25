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12:39 25 Temmuz 2018
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    Meral Akşener

    Akşener kurultayda aday olmayacak: İYİ Parti yola yeni yönetimle devam etmeli

    © AA /
    Türkiye
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    24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bırakma kararı alan Meral Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" dedi. Akşener, "İYİ Parti yeni yönetimle yola devam etmeli" ifadesini kullandı.

    Meral Akşener'in evinin önünde nöbet tutan İyi Partililer
    © Fotoğraf : DHA
    İYİ Parti'de kritik bekleyiş: Akşener 72 saat süre istedi
    Akşener, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada ağustos ayında toplanması planlanan olağanüstü kurultayda aday olmama kararının 'kesin' olduğunu söyledi.

    "Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim" diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

    "Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır."

    OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI

    Akşener'in paylaşımının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı üyelerinin olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi. 

    Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Akşener, 'Kurultayımızı toplayın, hesaplaşalım' dedi
    NE OLMUŞTU?

    24 Haziran sonrası partisinde çok sayıda kişinin 'beklentilerin altında kaldığı' yolundaki eleştirisine konu olan Akşener, üç gün önce yine kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

    Söz konusu açıklamanın ardından çok sayıda partili, delegelerin olağanüstü kurultayda Akşener'i tek aday olarak göstereceğini söylemişti.
    Karara tepki gösteren bazı partililer, kendilerini Akşener'in evinin önüne zincirlemişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, Akşener'in kendisine "Kurultayımızı toplayın, hesaplaşalım" dediğini aktarmıştı. Türkkan, Akşener'in partililerden 72 saat süre istediğini bildirmişti. 

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    İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Akşener, 'Kurultayımızı toplayın, hesaplaşalım' dedi
    Etiketler:
    Delege, imza, kongre, İYİ Parti, Meral Akşener, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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