Akşener kurultayda aday olmayacak: İYİ Parti yola yeni yönetimle devam etmeli

Akşener, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada ağustos ayında toplanması planlanan olağanüstü kurultayda aday olmama kararının 'kesin' olduğunu söyledi.

"Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim" diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır."

Değerli dava arkadaşlarım,



Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. — Meral Akşener (@meral_aksener) 25 Temmuz 2018

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI

Akşener'in paylaşımının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı üyelerinin olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi.

24 Haziran sonrası partisinde çok sayıda kişinin 'beklentilerin altında kaldığı' yolundaki eleştirisine konu olan Akşener, üç gün önce yine kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamanın ardından çok sayıda partili, delegelerin olağanüstü kurultayda Akşener'i tek aday olarak göstereceğini söylemişti.

Karara tepki gösteren bazı partililer, kendilerini Akşener'in evinin önüne zincirlemişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, Akşener'in kendisine "Kurultayımızı toplayın, hesaplaşalım" dediğini aktarmıştı. Türkkan, Akşener'in partililerden 72 saat süre istediğini bildirmişti.