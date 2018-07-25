Erdoğan: Atanmış olan da görevden alınabilir

Suriye'deki gelişmelerin istenilen istikamette gitmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin, Cerablus, El Bab'dır" dedi. Erdoğan, atama kararlarıyla ilgili, "Her an her şey olabilir, atanmış olan da görevden alınabilir. Başarısızlık kitabımızda yer almıyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRIC Zirvesi için Güney Afrika'ya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaparak, gazetecilerin soruları yanıtladı.

© REUTERS / Ümit Bektas Putin ile Erdoğan Güney Afrika'da bir araya gelecek

Erdoğan, "Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum. Güney Afrika'nın önde gelen iş adamlarıyla da bir araya geleceğiz. Ziyaretim Afrika kıtası ile her alanca ikili ilişkileri geliştirme iradesi ortaya koyuyor" diye konuştu.

Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeye değinerek, "Şu anda tabii Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun istenilen istikamette henüz gelişmedi. İstenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin, Cerablus, El Bab'dır. Bazı görüşmeler ve anlaşmaları Münbiç ve Tel Rifat konusunda da yaptık. Bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Buralarda her an her şey olabiliyor" dedi.

'İRAN HEM KOMŞUMUZ, HEM STRATEJİK ORTAĞIMIZ'

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili bir soru üzerine "İran hem komşumuz, hem de stratejik ortaklığımız var" yanıtını veren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaptırımlarla ilgili şunu bilmemiz lazım. ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise, nasıl bir model ortağımız ise, bizim diğer stratejik ortaklıklarımızla ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz, hem stratejik ortağımız olacak… Biz onlardan öyle ürünler alıyoruz ki, almadığımız zaman benim ülkemin dış politikasında neler olacak? Biz bunları sayın Obama döneminde de zaten söyledik. Şu anda da aynısını söylüyoruz. Şimdi yine bunların iletilmesi bizi üzmektedir. Şu ana kadar sayın başkan iyi bir duruş sergilemiştir. Biz bu duruşun ilerleyen süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Arkadaşlar gerekli düşüncelerimizi alıp dönmüşlerdir. Temenni ediyorum ki yanlış adımlar atılmamış olsun."

'BAŞARISIZLIK BİZİM KİTABIMIZDA YER ALMIYOR'

© AA / Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni atamalara ilişkin, "Biraz merak etmenizde fayda var, çalışıyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlara kimleri atayalım diye düşünüyoruz. Birçok arkadaşımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi… Kendileriyle görüşmemiz sonucunda da şuraya atayalım dediğimiz insanlar olacaktır. Fazla uzun sürmez, öyle zannediyorum ki 10-15 gün içerisinde inşallah bu yapılanmayı tamamlarız. Her an her şey olabilir. Bunu bilmeniz lazım. Atanmış olan da tekrar görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öncelikli olarak ele alıyoruz. Başarısızlık bizim sistemimizde, kitabımızda yer almıyor" ifadesini kullandı.