Erdoğan: Atanmış olan da görevden alınabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRIC Zirvesi için Güney Afrika'ya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaparak, gazetecilerin soruları yanıtladı.
Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeye değinerek, "Şu anda tabii Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun istenilen istikamette henüz gelişmedi. İstenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin, Cerablus, El Bab'dır. Bazı görüşmeler ve anlaşmaları Münbiç ve Tel Rifat konusunda da yaptık. Bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Buralarda her an her şey olabiliyor" dedi.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Güney Afrika'ya hareket etmeden önce açıklamalarda bulunuyor https://t.co/FCCdSDOYRZ— AA Canlı (@AACanli) July 25, 2018
'İRAN HEM KOMŞUMUZ, HEM STRATEJİK ORTAĞIMIZ'
"Yaptırımlarla ilgili şunu bilmemiz lazım. ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise, nasıl bir model ortağımız ise, bizim diğer stratejik ortaklıklarımızla ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz, hem stratejik ortağımız olacak… Biz onlardan öyle ürünler alıyoruz ki, almadığımız zaman benim ülkemin dış politikasında neler olacak? Biz bunları sayın Obama döneminde de zaten söyledik. Şu anda da aynısını söylüyoruz. Şimdi yine bunların iletilmesi bizi üzmektedir. Şu ana kadar sayın başkan iyi bir duruş sergilemiştir. Biz bu duruşun ilerleyen süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Arkadaşlar gerekli düşüncelerimizi alıp dönmüşlerdir. Temenni ediyorum ki yanlış adımlar atılmamış olsun."
'BAŞARISIZLIK BİZİM KİTABIMIZDA YER ALMIYOR'
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