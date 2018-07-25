İçişleri Bakanlığı'nca, olağanüstü hal (OHAL) hükümlerine göre bakanlık merkezi ile valilik ve kaymakamlıklarda kurulan OHAL bürolarının kaldırıldığı bildirildi.

Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü halin ardından, il valiliklerinde ve ilçe kaymakamlıklarında kurulan OHAL büroları kaldırıldı.

© AA / Murat Kaynak OHAL, 2 yıl sonra sona erdi

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120 nci maddesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde, ülke genelinde 21/07/2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir.

Bu çerçevede; 08.03.1984 tarihli 18335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık merkezi, il valiliklerinde ve ilçe kaymakamlıklarında Olağanüstü Hal (OHAL) büroları kurulmuştu.

18/07/2018 tarihinde OHAL uygulaması sona erdiğinden, İçișleri Bakanlığı'nca valilik ve kaymakamlıklardaki OHAL büroları kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."