Beyoğlu'nda heyelan tehlikesi devam ediyor: 7 binada daha derin çatlaklar oluştu

© AA / Berk Özkan Beyoğlu'nda heyelan tehlikesi: 4 katlı bina çöktü

Beyoğlu'nda dün bir apartmanın çökmesine neden olan toprak kaymasının yaşandığı bölgede 7 binada daha derin çatlaklar oluştuğu gözlendi. Belediye ekiplerinin mühürlediği binalardaki incelemeler sürüyor.

Riskli binaların bulunduğu iki sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan toprak altında kalan iş makinesinin çıkarılması için incelemelerin tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Dün Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, boşaltılan bina yaklaşık 2 saat sonra çökmüştü.

'EV GİTTİ, EV GİTTİ' DİYE BAĞIRDI'

Söz konusu olayın ardından Beyoğlu Belediyesi ekipleri sosyal market aracı ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Mahalle sakini İbrahim Ayvalı "Ben burayı gördüm. Ben evimde kahvaltı yapıyordum. Bir komşu bağırdı 'Ev gitti, ev gitti' diye bağırdı. Bende hemen dışarıya çıktım. Ben evin ön tarafını görmüyorum, arka tarafta hiçbir şey görmüyorum. Ben burada 'içeride olan var mı' diye bağırdım. Genç bir çocuk varmış içeride o dışarıya çıkmış. Belediye başkanı bize söz verdi. Biz belediye başkanına güveniyoruz. Bizi mağdur etmeyecek" dedi.