ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi

İki yıla yakın bir süredir İzmir'de tutuklu bulunan ABD'li papaz Brunson'un tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına hükmedilen Brunson, avukatı İsmail Cem Halavurt aracılığıyla sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek karara itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın İzmir'deki adresinde 'konutunu terk etmekten yasaklanması' ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek tahliyesini kararlaştırdı.

Kararda, "Her ne kadar 18 Temmuz 2018 tarihli oturumda sanık ve müdafi tarafından yapılan tahliye talebi reddedilmişse de CMK 104 ve 105. maddeleri uyarınca mahkememizce dosya üzerinde yapılan yeniden değerlendirme neticesinde sanığın savunmasının alınmış oluşu, sanığa isnat olunan suçlar yönünden delillerin büyük oranda toplanmış oluşu, sanık ve müdafi tarafından iletilen sağlık mazereti, sanık her ne kadar yabancı ülke vatandaşı ise de tutukluluktan elde edilecek faydanın etkin adli kontrol hükümleriyle sağlanabilecek oluşu hususları nazara alınarak tahliyesine karar verildi" denildi.

TRUMP, BRUNSON'IN TUTUKLULUĞUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Brunson'ın tahliye edilmemesine tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. Erdoğan bu mükemmel Hristiyan eş ve babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

9 Aralık 2016 tarihinde FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla İzmir'de tutuklanan Brunson hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15, 'devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlamasıyla da 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.