Demirtaş'a hakaret davasında ceza iptal edildi

Antalya'da, Demirtaş hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis ve 200 fidan dikip, 6 ay bakımını yapmakla cezalandırılan Özgenç'in cezasının iptaline ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.
Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Özgenç'e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis, 'hakaret'ten de 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verilmişti.
Mahkeme heyeti, Özgenç'e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını iyi hal nedeniyle 1 yıl 3 aya indirip, 5 yıl süreyle suç işlememe koşuluyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
AVUKAT YETİŞGİN: İTİRAZIMIZ KARŞILIK BULDU
Avukat Yetişgin, yeniden yargılamanın yakında yapılacağına dikkati çekerek, "İtirazımız karşılık buldu. Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hukuka ve yasalara aykırı olan kararı ortadan kaldırılmış oldu. Dilek Bozkurt Özgenç'in bu suçtan ceza alamayacağına, suç unsurunun oluşmadığına karar verildi. Dosya geri gönderildi" dedi.
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