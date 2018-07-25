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17:38 25 Temmuz 2018
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    Karara çok şaşırdığını belirten Dilek Bozkurt Özgenç, espri amacıyla yaptığı yorum ve paylaşımın ardından verilen kararı doğru bulmadığını söyledi.

    Demirtaş'a hakaret davasında ceza iptal edildi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sosyal medyadan hakaret ettiği ileri sürülen Dilek Bozkurt Özgenç'e verilen ceza bozuldu. Dava, Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

    Antalya'da, Demirtaş hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis ve 200 fidan dikip, 6 ay bakımını yapmakla cezalandırılan Özgenç'in cezasının iptaline ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.

    Selahattin Demirtaş
    © AA / Emin Sansar
    Demirtaş'a hakarete 200 fidan dikme cezası
    Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde sosyal medya hesabından Demirtaş'la ilgili yaptığı paylaşıma "Karadeniz'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler" yorumunu yazmış; Demirtaş'ın avukatları, Özgenç hakkında 'halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

    Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Özgenç'e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis, 'hakaret'ten de 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verilmişti.

    Mahkeme heyeti, Özgenç'e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını iyi hal nedeniyle 1 yıl 3 aya indirip, 5 yıl süreyle suç işlememe koşuluyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    AVUKAT YETİŞGİN: İTİRAZIMIZ KARŞILIK BULDU

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    AK Partili vekil, 'Demirtaş'a hakaret'ten mahkum oldu
    Davanın ardından Özgenç'in avukatı Anıl Yetişgin, verilen cezaya itiraz ederek, kararın iptalini istedi. Savcılık mütalaasında Özgenç'in paylaşımının suç unsuru oluşturmadığına dikkat çekildi. Avukat Yetişgin'in itirazı da dikkate alınarak kararın iptaline karar verildi. Mahkeme, yeniden görülmesi için dosyayı Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

    Avukat Yetişgin, yeniden yargılamanın yakında yapılacağına dikkati çekerek, "İtirazımız karşılık buldu. Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hukuka ve yasalara aykırı olan kararı ortadan kaldırılmış oldu. Dilek Bozkurt Özgenç'in bu suçtan ceza alamayacağına, suç unsurunun oluşmadığına karar verildi. Dosya geri gönderildi" dedi.

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    Etiketler:
    Hakaret davası, HDP, Selahattin Demirtaş, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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