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07:27 26 Temmuz 2018
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    Hakim ve savcı

    3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Hakimler Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi yayımlandı. Kararname ile 3019'u adli 301'i idari olmak üzere 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
    OHAL sonrası terörle mücadele yasası kabul edildi
    Kararname ile 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Yargıtay ve Danıştay üyesi seçilen isimlerin yerlerine görevlendirmeler yapıldı.

    Özellikle Yargıtay üyesi yapılan isimlerin önemli bir kısmı FETÖ ve darbe yargılamalarında görev yapan isimler arasında yer alıyordu.

    Kararname ile çok sayıda il ve ilçe başsavcısı ile komisyon başkanı da değiştirildi. FETÖ ile mücadele önemli görevler üstlenen bazı hakim ve savcılar terfi ettirilerek, başsavcı vekili yapıldı.

    SAKARYA VE KONYA'DA İKİ YENİ BÖLGE ADLİYESİ FAALİYETE GEÇİRİLDİ

    Sakarya ve Konya'da iki yeni Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete geçirildi. Bu mahkemelere 151 hakim savcı görevlendirildi.

    Toplam 113 il ve ilçenin başsavcısı değişti.

    Yargıtay'a 173 tetkik hakimi takviyesi yapıldı. Böylece Yargıtay'daki tetkik hakimlerinin sayısı binin üzerine çıktı

    HSK daha önce yaz kararnamesinin 11 Temmuz'a kadar yayımlanacağını açıklamıştı. Ancak Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri nedeniyle bu tarih iki kez ertelendi. HSK Genel Kurulu, 16 Temmuz'da Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçti. Yüksek yargı seçimlerinin yapılmasının ardından HSK 1. Dairesi kararname çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Dün akşam saatlerinde başlayan ve bu sabah 4'e kadar devam eden son toplantıda kararnamaye son şekli verildi.

    AYDINER İZMİR BAŞSAVCISI OLDU

    Mahkeme
    © AA /
    1 yıl staj yapan hakim ve savcı göreve başlayabilecek
    Adli yargı kararnamesine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi.

    Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mustafa Çelenk Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

    Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık'ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş'un da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine ataması yapıldı.

    Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

    Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Aksaray, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek Erzincan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Hatay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

    Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'ın Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz'ın Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına ataması gerçekleştirildi.

    Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çelik Adıyaman'a, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise Bitlis'e Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

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    Etiketler:
    Hakim, Savcı, Yargıtay, Ömer Faruk Aydıner, Türkiye
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