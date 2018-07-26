Fazıl Say'ın ihbarcısının Oktar grubuna dahil olduğu belirlendi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say hakkında hapis istemiyle açılan davanın ihbarcısının, Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda tutuklanan Ali Emre Bukağlı olduğu ortya çıktı.

© AA / Kaan Bozdoğan Koruması Adnan Oktar operasyonunda tutuklanan Cumhuriyet Başsavcısı istifa etti

Hürriyet'ten Ayşegül Usta ve Çetin Aydın'ın haberine göre, Adnan Oktar grubuna operasyonda tutuklananlardan Ali Emre Bukağılı'nın Fazıl Say ihbarcısı olduğu ortaya çıktı.

Cinsel saldırı dahil 17 suçlama yöneltilen Bukağılı, Twitter paylaşımları nedeniyle ünlü piyanist hakkında hapis istenen davaya da şikâyetçi olarak katılmış.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, 'Kardeşler grubu' içerisinde faaliyet gösteren Bukağılı'nın, örgüt kapsamında işlendiği tespit edilen 17 eyleme iştirak ettiği öne sürüldü.

Ünlü piyanist Fazıl Say ise dün İnstagram hesabından konuyla alakalı olarak bu gönderiyi paylaştı:

…. Fazil Say (@fazilsay)'in paylaştığı bir gönderi (24 Tem, 2018, 10:26öö PDT)

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 11 Temmuz 2018 günü 'Adnan Hoca' olarak tanınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlattığı operasyonda 190 kişiyi gözaltına alınmıştı.

Adnan Oktar, Didem Ürer ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 169 kişi tutuklanmış, 21 kişi serbest bırakılmıştı.