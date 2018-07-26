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    Tutukluğu 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson evine getirildi.

    Ahmet Hakan: E hani 'al papazı, ver papazı' oynuyorduk

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İyi Parti ve CHP'de yaşanan süreçleri değerlendirdi Meral Akşener'in 'Kaprisli çocuk', Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise, 'Bana ne gitmiyorum, zorla mı' tavrında olduğunu söyleyen Hakan, ABD'li rahip Brunson'un cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınmasına ilişkin ise "E hani 'al papazı, ver papazı' oynuyorduk?" dedi.

    Aytun Çıray
    © AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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    Hakan, kurultay tartışmalarının yaşandığı iki parti için değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet yazarı bugünkü köşesinde şunları yazdı:

    "Meral Akşener, "gitme, gitme, gitme" diyen partililerine inat zerre kadar direnmeden gitmekte kararlıyken… Kemal Kılıçdaroğlu, "git, git, git" diyen partililerine inat koltuğunu bırakmamakta kararlı. Meral Akşener, kaprisli bir çocuk gibi "bana ne, bana ne, oynamıyorum işte, zorla mı?" tavrındayken… Kemal Kılıçdaroğlu,"bana ne, bana ne, gitmiyorum işte, zorla mı?" tavrında.

    Meral Akşener, "etme eyleme, bizi bırakıp gitme" falan türü yakarışları arttırmak için çabalarken… Kemal Kılıçdaroğlu, "yeter artık, bırakıp git, lütfen git artık" falan türü çığlıkları arttırmak için çabalamakta. Şunlar bu haldeyken yüzde 70 alamayan iktidar başarısızdır, net! Allah muhalif seçmenlere sabrı cemil ihsan eylesin, âmin!"

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Brendan McDermid
    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan rahip Brunson açıklaması: Yeterli değil
    'HANİ 'AL PAPAZI, VER PAPAZI' OYNUYORDUK'

    ABD'li rahip Brunson'un cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınmasına da köşesinde değinen Hakan şu ifadeleri kullandı:

    "Bizde tutuklu olan Amerikalı papaz… Trump'ın sorun çıkarmasının ardından cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındı. Pensilvanya'daki bizim papaz ise… Yeri göğü oynatmamıza rağmen Amerika'daki çiftliğinde keyif sürmeye devam ediyor. E hani "al papazı, ver papazı" oynuyorduk?" 

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    Etiketler:
    İYİ Parti, CHP, Fethullah Gülen, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan, Andrew Craig Brunson, Türkiye, ABD
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