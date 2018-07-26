Kılıçdaroğlu, 'CHP'de değişim' sözlerine açıklık getirdi: Yönetimsel değil yapısal...

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası partisinde olağanüstü kurultay sesleri yükselen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak" ifadesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, söz konusu değişimin yönetimsel değil yapısal olduğunu söyledi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve arkadaşlarının, partide 'değişim' istemesine şaşırdığını söyledi.

"Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun' diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası. Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben delegenin sağduyusuna güveniyorum" ifadesini kullandı.

© AA / Binnur Ege Gürün Kılıçdaroğlu: Göreceksiniz, yeni süreçte CHP'de ciddi değişiklikler olacak

Partideki dönüşümün nasıl yapılacağına örgütle birlikte karar vereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “CHP’nin önemli isimleri tarafından hazırlanmış, zamanında bir türlü hayata geçememiş çok iyi çalışmaların bulunduğunun” altını çizdi. Kılıçdaroğlu, değişimin yönetimsel değil, yapısal olacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yaptığı "En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak" açıklaması, kulislerde Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişiklikler olacağı şeklinde yorumlanmıştı.