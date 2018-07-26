Kılıçdaroğlu, 'CHP'de değişim' sözlerine açıklık getirdi: Yönetimsel değil yapısal...

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve arkadaşlarının, partide 'değişim' istemesine şaşırdığını söyledi.
"Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun' diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası. Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben delegenin sağduyusuna güveniyorum" ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yaptığı "En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak" açıklaması, kulislerde Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişiklikler olacağı şeklinde yorumlanmıştı.
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