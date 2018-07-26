Selvi: İYİ Parti'de Akşener'den sonraki en güçlü isim Koray Aydın, muhaliflerin adayı ise Yusuf Halaçoğlu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'de Meral Akşener'den sonraki en güçlü ismin Koray Aydın olduğunu söyledi. Ümit Özdağ'ın potansiyel bir aday olmasına karşın şu ana kadar bir sinyal vermediğini belirten Selvi,"Muhaliflerin üzerinde toplandıkları isim ise İYİ Parti kurucularından ama milletvekili adayı gösterilmeyen Yusuf Halaçoğlu" dedi.

Abdulkadir Selvi, "İYİ Parti'de Pandora'nın kutusu açıldı" başlığıyla yayımlanan yazısında Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bırakma kararı sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi.

İYİ Parti'nin 'Akşener partisi' olarak doğduğunu ileri süren Selvi, sözlerine "Ama parti siyasetin azgın sularında yüzerken, lidere en çok ihtiyaç duyduğu bir anda Akşener’i kaybetmiş durumda" diye devam etti.

'ÜMİT ÖZDAĞ, POTANSİYEL BİR ADAY OLMASINA KARŞIN ŞU ANA KADAR SİNYAL VERMEDİ'

Selvi, partide Akşener'den sonraki en güçlü ismin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın olduğunu savundu. "Eski Bayındırlık Bakanı hem seçimlerden sonraki istifasında, hem de Afyon kampında yaşanan kopuş sırasında Akşener'in yanında yer aldı. Ancak MHP'de genel başkanlık yarışına girmiş biri olarak İYİ Parti'nin kurucularından ve teşkilat başkanı olarak en güçlü isim olma özelliğini koruyor" ifadesini kullanan Selvi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın potansiyel bir aday olmasına karşın şu ana kadar bir sinyal vermediğini söyledi.

Selvi, "Muhaliflerin üzerinde toplandıkları isim ise İYİ Parti kurucularından ama milletvekili adayı gösterilmeyen Yusuf Halaçoğlu" ifadesini kullandı.