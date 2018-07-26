Almanya vatandaşı, sosyal medyada 'terör propagandası' suçlamasıyla tutuklandı

Alman vatandaşı Dennis E., Facebook hesabı üzerinden 'PKK/KCK propagandası yaptığı' gerekçesiyle Hatay'daki evinde gözaltına alındı. Dennis E. mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklanarak İskenderun Cezaevi'ne gönderildi.
Ankara ile Berlin arasındaki ilişkiler, Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşları nedeniyle gergin bir dönemden geçmişti.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek OHAL'in uzatılmayacağının açıklanmasının arkasından Almanya Türkiye'ye yönelik ekonomik tedbirleri geçen hafta kaldıracağını duyurmuştu. Almanya ayrıca Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını da hafifletmişti.
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