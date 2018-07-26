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11:13 26 Temmuz 2018
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    Antalya, Millet Bahçesi

    17 ilde 28 tane 'Millet bahçesi': Mangal ve bina yok

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde duyurduğu 'Millet bahçeleri'ne ilişkin hazırlıklarda sona gelindi. Taslak çalışmaya göre 17 ilde, 28 millet bahçesi yapımı planlanırken, yaklaşık 3 milyar liralık harcama öngörüldü. Yetkililer millet bahçelerinde restoran, cafe, tesis tarzı binalar ile mangal yapılacak alanlar düşünülmediğini belirttiler.

    İstanbul'da Validebağ, Zeytinburnu Beştelsiz, Ayazma'nın da aralarında olduğu 11 millet bahçesi planlanırken, Ankara için Atatürk Kültür Merkezi ve Gölbaşı belirlendi. Yetkililer millet bahçelerinde restoran, cafe, tesis tarzı binalar ile mangal yapılacak alanlar düşünülmediğini belirttiler.

    Sivas, Millet Bahçesi
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor
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    Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, öncelikle 14 stadyum 3 ay içinde millet bahçesine dönüştürülmek üzere projelendirilecek. Stadyumdan millet bahçesine dönüştürülmesi öngörülen yerler şöyle:

    "Adana 5 Ocak Stadyumu, Batman 16 Mayıs Stadı, Diyarbakır Atatürk Stadı, Eskişehir Atatürk Stadı, Gaziantep Kamil Ocak Stadı, Giresun Atatürk Stadı, Hatay Antakya Atatürk Stadı, Malatya İnönü Stadı, Mersin Tevvik Sırrı Gür Stadı, Sakarya Atatürk Stadı, Samsun 19 Mayıs Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Trabzon Akçaabat Fatih Stadı ve Trabzon Avni Aker Stadı."

    Millet bahçesine dönüştürülmek üzere projesine başlanması planlanan yerler ise, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Pendik, İstanbul Esenler, Ankara Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Gölbaşı, Elazığ ve Konya.

    28 BAHÇE İÇİN 3 MİLYAR LİRA HARCAMA

    Eski uçak 'millet kıraathanesi' oldu
    © AA / Özgür Alantor
    Eski uçak 'millet kıraathanesi' oldu
    Projesi tamamlanıp inşasına başlanması planlanan yerler ise şöyle: "İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar, İstanbul Validebağ, Küçükçekmece, Zeytinburnu Beştelsiz, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi." İstanbul'a toplam 11 tane millet bahçesi planlanırken, Ankara ve Diyarbakır'a da 2'şer tane bahçe öngörüldü.

    Taslak, çalışmada toplam 28 bahçe için 3 milyar lira harcama yapılması planlansa da nihai rakamın projelerin kesinlik kazanmasıyla ortaya çıkması bekleniyor.

    MANGAL VE BİNA OLMAYACAK

    Yetkillier, millet bahçelerinde restoran, cafe, tesis tarzı binalar ile mangal yapılacak alanlar düşünülmediğini belirttiler. Çok sayıda bitki türünün yer alacağı bu bahçelerde yürüyüş, koşu yolları ile insanların şehrin gürültüsünden kurtulabileceği park şeklinde dizayn edilmesinin planlandığını anlatan yetkililer, insanların ihtiyaçları nedeniyle tuvaletler ile büfe tarzı küçük ticari alanların bulunabileceğini söylediler.

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    Etiketler:
    stadyum, bina, Mangal, millet bahçesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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