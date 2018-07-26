Büyükada'ya sokulmayan 222 at, geldikleri şehirlere gönderilecek

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Beykoz'a kaçak olarak getirilen 222 at getirildikleri şehirlere geri gönderilecek.
Şu anda Adalar'da 1300'e yakın at bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
İnsanlara da bulaşabilen ‘ruam' hastalığı nedeniyle 18 at itlaf edilmiş, Adalar'a karantina uygulanmıştı. Faytonda çalıştırılmak için Adalar'a geçişine izin verilmeyince getirilen atlar Beykoz'da bulunan bir çiftlikte toplanmıştı.
9 BİN LİRA PARA CEZASI YAZILDI
Yaklaşık 2 ay boyunca çiftlikte bekletilen atlara yorgunluk ve bitkinlikten dolayı ilaç verildi. Kaçak getirilen atlar için sahiplerine kaçak hayvan ticareti suçundan 9 bin TL para cezası yazıldı.
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