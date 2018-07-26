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11:12 26 Temmuz 2018
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    Büyükada'ya sokulmayan 220 at Beykoz'da bekletiliyor

    Büyükada'ya sokulmayan 222 at, geldikleri şehirlere gönderilecek

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul Beykoz'da yaklaşık 2 aydır bekletilen 222 at için karar verildi. Atlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ulaşım desteğiyle geldikleri şehirlere gönderildi. Kaçak getirilen atlar için sahiplerine kaçak hayvan ticareti suçundan 9 bin TL para cezası yazıldı.

    Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Beykoz'a kaçak olarak getirilen 222 at getirildikleri şehirlere geri gönderilecek.

    Büyükada'ya sokulmayan 220 at Beykoz'da bekletiliyor
    © Fotoğraf : DHA
    Büyükada'ya sokulmayan 220 at, 2 aydır güneş altında bekletiliyor: 'Günden güne ölüyorlar'
    Atların nakli için at sahiplerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ulaşım desteği verilecek. Aralık ayında görülen ruam hastalığı nedeniyle Adalar'a konulan karantina devam ettiği için atların Adalar'a geçişine izin verilmiyor.

    Şu anda Adalar'da 1300'e yakın at bulunuyor.

    NE OLMUŞTU?

    İnsanlara da bulaşabilen ‘ruam' hastalığı nedeniyle 18 at itlaf edilmiş, Adalar'a karantina uygulanmıştı. Faytonda çalıştırılmak için Adalar'a geçişine izin verilmeyince getirilen atlar Beykoz'da bulunan bir çiftlikte toplanmıştı. 

    9 BİN LİRA PARA CEZASI YAZILDI

    Yaklaşık 2 ay boyunca çiftlikte bekletilen atlara yorgunluk ve bitkinlikten dolayı ilaç verildi. Kaçak getirilen atlar için sahiplerine kaçak hayvan ticareti suçundan 9 bin TL para cezası yazıldı.

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    Etiketler:
    Fayton, at, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İdris Emen, Beykoz, Büyükada, İstanbul, Türkiye
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