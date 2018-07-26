Kulis: AK Parti'de vitrin yenileniyor, Erdoğan 50 kişilik MKYK için kurmaylarından isim istedi

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir çıkış yaparak, 50 kişilik MKYK için kurmaylarından isim istedi" ifadesine yer verildi.

"AK Parti vitrini yenileniyor" başlığıyla yayımlanan haber, şöyle devam etti:

"AK Parti kurmayları, Erdoğan'ın bu talebini 'Belli ki parti yönetiminde büyük değişiklikler yapılacak ve bunu da tek başına yapmak istemiyor. Sorumluluğu parti yönetimine de dağıtıyor' şeklinde değerlendirdi."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ, 'YENİ ARKADAŞLARA ALAN AÇILACAK' DEMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da, gelecek kongrede genel merkeze ilişkin bir yenilenme olacağını ifade etmişti. Ünal, "AK Parti yeni arkadaşlara yeni alan açacak" demişti.