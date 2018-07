İnce: CHP'deki gelişmeleri üzülerek izliyorum, koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisindeki gelişmeleri üzülerek izlediğini söyledi. İnce, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor" ifadesini kullandı.

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan şunları söyledi:

"Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

NE OLMUŞTU?

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerek olmadığını bildirmişti. Kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığını ve yerel seçime odaklanmak gerektiğini ifade eden il başkanları, kurultay talebinden vazgeçilmesi çağrısı yapmıştı.