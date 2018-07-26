İYİ Parti'den Akşener'e çağrı: Tek aday olmanız konusunda kararımız kesin

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve milletvekilleri, parti genel merkezinde toplandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 12 Ağustos'ta yapılması planlanan olağanüstü kurultayla ilgili çalışmaları gözden geçirdiklerini bildirdi. Türkkan, başkanlık divanı üyeleri ve milletvekilleri adına genel başkan Meral Akşener'e çağrıda bulunarak, "Kurultayımızda tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir. Genel başkanımızı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimi belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz" dedi.

'BAYRAĞI İLERİ TAŞIYACAĞINIZA GÜVENİMİZ TAM'

Akşener'in dün Twitter'dan paylaştığı "kararım kesin" açıklamasını hatırlatan Türkkan, altında İYİ Parti milletvekilleri ile Başkanlık Divanı üyelerinin imzası bulunan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda tek aday olarak gösterileceğinin vurgulandığı çağrı metnini okudu.

Türkkan, şunları ifade etti:"Sayın Genel Başkanımız, kurultayımızda tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir. Partimizin, yoluna sizin genel başkanlığınızda devam etmesinin hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellere rağmen partimiz Türk siyasetinde çok önemli bir yer edindi. Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır. Genel Başkanımızı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimi belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz. Şimdiden sayın genel başkanımız Akşener'e başarılar diliyoruz."

24 Haziran sonrası partisinde çok sayıda kişinin 'beklentilerin altında kaldığı' yolundaki eleştirisine konu olan Akşener, dört gün önce kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" demişti.

Söz konusu açıklamanın ardından çok sayıda partili, delegelerin olağanüstü kurultayda Akşener'i tek aday olarak göstereceğini söylemişti.

Karara tepki gösteren bazı partililer, kendilerini Akşener'in evinin önüne zincirlemişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, Akşener'in kendisine "Kurultayımızı toplayın, hesaplaşalım" dediğini aktarmıştı. Türkkan, Akşener'in partililerden 72 saat süre istediğini bildirmişti. Daha sonra yeniden kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir", "İYİ Parti yeni yönetimle yola devam etmeli" ifadelerine yer vermişti.

Değerli dava arkadaşlarım,



Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. — Meral Akşener (@meral_aksener) 25 Temmuz 2018

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