Karlov suikastı soruşturmasında yeni tutuklama

© AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA Karlov suikastında 1 polis daha tutuklandı

Ankara'da bir sergi açılışında vurularak öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturma kapsamında eski polis Ufuk G. tutuklandı. Ufuk G.'nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı FETÖ hücresinde yer aldıkları, örgütsel toplantılara beraber gittikleri öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergi açılışında uğradığı suikast sonucu 2016'da hayatını kaybetmişti. Türkiye ile Rusya arasında uçak krizinin yaşandığı dönemde ilişkilerin normalleştirilmesi için yürüttüğü çabalarla öne çıkan Karlov'un ölümünün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Türkiye'den trajik bir haber geldi. Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadyeviç Karlov alçakça öldürüldü. Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevap, terörizme karşı savaşı güçlendirmektir" demişti. Suikastın bir ‘provokasyon' olduğu konusunda Putin'le hemfikir olduklarını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Karlov'un katilinin Mevlüt Mert Altıntaş isimli çevik kuvvet polisi olduğunu ifade etmişti.