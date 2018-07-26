Kayıt
17:19 26 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    insan hakları anıtı

    Polis, İnsan Hakları Anıtı'nın önündeki bariyerleri kaldırdı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ankara'da bir yılı aşkın süredir abluka altında tutulan İnsan Hakları Anıtı'nın önündeki bariyerler kaldırıldı.

    Nuriye Gülmen
    © REUTERS /
    Nuriye Gülmen: Hiç kuşkum yok, biz kazandık
    Deutsche Welle'nin (DW) aktardığına göre, Ankara'da eylem ve gösteri yapan toplulukların buluşma noktası olan İnsan Hakları Anıtı'nın etrafındaki polis bariyerleri, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sona ermesinin ardından kaldırıldı. Anıt, darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında valilik tarafından 'güvenlik' gerekçesiyle 26 aydır abluka altında tutuluyordu.

    Sanatçı Metin Yurdanur tarafından yapılarak İnsan Hakları Anıtı 10 Aralık 1990 yılında Çankaya Belediyesi'ne hediye edildi. Sanatçı heykelin bariyerlerle çevrelenmesinin birinci yılında DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Tüm eserlerim gibi bu heykelimin de sahibi insanlıktır. Eserlerimizin barış dolu güzel bir dünyada yer almasını isteriz" demişti.

    NEDEN ABLUKAYA ALINMIŞTI?

    Anıt, 23 Mayıs 2017 tarihinde ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın gözaltına alınmasının ardından bariyerlerle kapatılmıştı.

    Gülmen ve Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto edenler anıt önünde toplanarak, serbest bırakılmalarını talep etmişti. "Yüksel Caddesi Direnişçileri" olarak bilinen gruba, CHP'nin bazı milletvekillerinin de destek vermesi üzerine vatandaşlardan da destek gelmiş ve polis müdahale ederek anıtın etrafını kapatmıştı. Anıtın yanında bir geçici karakol kurulmuş ve anıtın 24 saat polis gözetiminde olması sağlanmıştı.

     

     

     

     

     

    İlgili konular:

    Nuriye Gülmen: Hiç kuşkum yok, biz kazandık
    Nuriye Gülmen: Açlığımıza alışmayın
    Nuriye Gülmen'e 'teşekkür' mesajından dolayı 6 yıl hapis cezası
    Nuriye Gülmen: Geceleri gelip ölü müyüm değil miyim diye dürtüklüyorlardı
    Nuriye Gülmen: Evet kilo kaybettik ama eskisinden daha güçlüyüz
    Nuriye Gülmen'e tahliye kararı
    Nuriye Gülmen için istenen tahliye talebi reddedildi
    Savcı, Nuriye Gülmen'in tahliyesini istedi
    Nuriye Gülmen: Çırpınışları fayda etmedi
    Nuriye Gülmen’in tutukluluk halinin devamına karar verildi
    Etiketler:
    İnsan Hakları Anıtı, Bariyer, abluka, polis, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Semih Özakça, Nuriye Gülmen, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Çin’in seks robotu üreticileri yapay zeka kullanıyor
    Çinli üreticilerden seks robotları için yapay zeka adımı
    Karikatür
    Trump: Avrupa Birliği ve ABD birbirini seviyor
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet