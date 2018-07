İnce'den 'Kurultay olmasın' diyen 129 CHP'li vekile: Hangi koşullarda açıklama yaptıklarını biliyorum

© AA / Binnur Ege Gürün CHP'li 129 milletvekili de 'kurultay olmasın' dedi

İnce, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası CHP'de başlayan 'olağanüstü kurultay' tartışmalarını değerlendirdi.

Kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan İnce, partinin kurultaya gitmemesi gerektiği yolunda açıklama yapan 129 CHP'li milletvekiline yönelik olarak "16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.

'KOLTUĞA YAPIŞANLAR, KALKMAMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR'

​24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapan İnce, birkaç saat önce yaptığı paylaşımda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan şunları söylemişti:

"Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

İnce'nin açıklamasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Tuncay Özkan da, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler'. Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli" dedi.