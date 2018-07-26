İnce'den 'Kurultay olmasın' diyen 129 CHP'li vekile: Hangi koşullarda açıklama yaptıklarını biliyorum

Kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan İnce, partinin kurultaya gitmemesi gerektiği yolunda açıklama yapan 129 CHP'li milletvekiline yönelik olarak "16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.
16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım.— Muharrem İNCE (@vekilince) 26 Temmuz 2018
'KOLTUĞA YAPIŞANLAR, KALKMAMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR'
"Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."
İnce'nin açıklamasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Tuncay Özkan da, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler'. Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli" dedi.
“Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.”— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) July 26, 2018
Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli.
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