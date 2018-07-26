ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı Kosnett: Brunson özgür bir adam olana kadar çalışacağız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ı ziyaret etti. Kosnett, "Biz papaz Brunson özgür bir adam olana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ı evinde ziyaret etti.

© REUTERS / Brendan McDermid ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan rahip Brunson açıklaması: Yeterli değil

Brunson'ın evinde yarım saat kalan Kosnett, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Andrew Craig Brunson hakkındaki tutukluluk kararının ev hapsine çevrilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Brunson ve eşinin tahliye kararına sevindiklerini aktaran Kosnett, "Biraz önce Brunson ve eşini ziyaret ettim. Şimdi onların yanından geliyorum. Papaz Brunson hapisten çıktı ve şu an eşiyle buluştu. Bizim açımızdan ABD tarafı konuya dün açıklık getirmişti. Biz, bu adımın atılmasını memnuniyetle karşıladık" diye konuştu.

Tutukluluğun ev hapsine çevrilmesini kesintiye uğramış bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kosnett, "Biz papaz Brunson özgür bir adam olana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

© AA / Evren Atalay ABD'li rahip Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi

Bu arada Brunson'ın ev hapsine alındığı adres ve çevresinde de geniş güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Polis ekiplerinin eve giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yaptığı görüldü.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sağlık sorunları nedeniyle 'konutunu terk etmekten yasaklanması, elektronik kelepçe veya buna imkan sağlayacak teknik cihaz ve donanımlarla' yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilerek tahliyesi kararlaştırılan Brunson, dün saat 18.00'de İzmir 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak Konak ilçesi Mimar Sinan mahallesindeki evine polis ekipleri eşliğinde getirilmişti.