Bakan Albayrak'tan Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

Albayrak, Pekin ziyaretinde dünyanın en büyük bankası Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Albayrak, "Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Sayın Yi Huiman ile Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yönelik tepki çeken açıklamalarının ardından attığı tweette Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı.



Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. https://t.co/73QhgtE6ne — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 26, 2018

​Pence, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu.