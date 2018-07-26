Bakan Albayrak'tan Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yönelik tepki çeken açıklamalarının ardından attığı tweette Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 26, 2018
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. https://t.co/73QhgtE6ne
Pence, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu.
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