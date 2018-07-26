Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ucuz tehditlere tahammülümüz yok

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır".