Perinçek: ABD'ye, İncirlik'i kapatarak yanıt verilmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'yi geniş çaplı yaptırım uygulamakla tehdit etmesini değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Bu tehdit ABD-Türkiye cepheleşmesinin bir sonucudur. Türkiye Papaz'ın başına taç da taksa bu süreç devam edecektir' dedi.

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

Trump'ın açıklamasını Ulusal Kanal'a değerlendiren Perinçek, ABD'nin PKK'ya açıkça silah verdiğini, FETÖ'yü desteklediğini hatırlatarak Türkiye de Rusya, Çin, İran, Irak'la ittifak yaptığını, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da buna destek verdiğini söyledi. "Bu bir cepheleşme" diyen Perinçek Trump'ın tehdidinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Perinçek, "Rahip Brunson serbest bırakılsa, Türkiye Brunson'a taç bile taksa bu süreç değişmeyecek" dedi.

YANIT İNCİRLİK'TEN VERİLMELİ

"Türkiye nasıl yanıt vermeli" sorusu üzerine Perinçek, "Türkiye bu tehditler karşılığında hızlı bir biçimde İncirilik Üssü'nü ABD'ye kapatmak zorunda. Diğer üslerle ilgili de aynı tedbirler alınmalı. Amerikan tehdidine en etkili yanıtlardan biri de Suriye'de verilmeli. Türkiye derhal Suriye ile el sıkışmalıdır, işbirliğine gitmelidir" yanıtını verdi.

TÜM PARTİLERE ÇAĞRI

Ankara'dan gelen tepkilerin yetersiz olduğunu belirten Perinçek, "Erdoğan yönetiminde bu tehditlerin altından kalkamaz" dedi. Perinçek tüm partilere de ABD tehdidine karşı ortak tavır alma çağrısında bulundu.