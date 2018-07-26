Erdoğan: Müslümanların enerjisini içerden tüketen bela terör ve mezhep eksenli fitnelerdir

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- İslam İşbirliği teşkilatı dönem başkanı olarak ülkemizi BRICS liderler zirvesine davet eden Ramafoza'ya teşekkürlerimi sunuyorum, yarın başbaşa görüşmemizi gerçekleştireceğiz.
- Dünya 5 ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye olartak son 16 yılda Afrika kıtası ile ilişkilerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Afrika Kıtas'ının farklı köşelerinden farklı etnik ve mezhebi liderlerle bir araya gelip toplantılar düzenledik. Afrika ülkelerinin üklemizdeki büyükelçilik sayısı 10'dan 30'a çıktı.'' ifadelerini kullandı.
- Batılı ülkeler sahile vuran Aylan bebeklerin çocuk bedenleri karşısında kıllarını kıpırdatmazken sizler Suriye için tüm imkanlarınızı seferber ettiniz. Biz de Türkiye olarak 3.5 milyon Müslüman Suriyeli kardeşimizin yanında olduk. Biz kendi kaynaklarımızdan 32 milyar doların üzerinde para harcadık. İnşallah bundan sonra dünyadaki tüm mazlumlarla dayanışmamızı sürdüreceğiz.
- Müslümanların enerjisini içerden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli fitnelerdir.
- Nkosi sikelel'i Afrika (Tanrı Afrika'yı korusun)
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