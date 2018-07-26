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23:47 26 Temmuz 2018
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    Muharrem İnce

    İnce'den Rahip Brunson krizi yorumu: Türkiye gerçek bir hukuk devleti olmalıdır

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
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    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ABD ile yaşanan Rahip Brunson gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Rahip Andrew Brunson'un cezaevinden şartlı tahliye edilerek ev hapsine alınmasının ardından ABD ile yaşanan gerilim tırmanırken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

    Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İnce şunları söyledi:

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AFP 2018 /
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    ​"Öncesinde Başkan Yardımcısı Pence, bugün ise Başkan Trump'ın Rahip Brunson üzerinden yaptırımla tehdit ettiği bir ülke haline gelmiş olmamız bizleri şaşırtmamalı.

    Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir. Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük.

    Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı. Diğer ülkelerin liderleri, yargılanan vatandaşlarını Erdoğan'la pazarlık yaparak kurtarabileceklerini gayet iyi biliyorlar.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
    © AA /
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    ​Çünkü karşılarında kurumlarıyla, değerleriyle, gelenekleriyle Türkiye Cumhuriyeti devleti yok. Devleti kendisi haline getirmiş bir kişi var ve onlar o kişiyle nasıl pazarlık yapacaklarını iyi biliyorlar ve kendi çıkarları için gerekeni yapıyorlar.

    Tarih göstermektedir ki tek adam yönetimine sahip devletler, büyük devletler açısından tek adamın tehdit edilmesiyle, gerektiğinde müdahale edilmesiyle hizaya getirilecek devletler olmuşlardır.

    ​Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Deniz Yücel olayında Almanya ve Rahip Brunson örneğinde ABD tarafından bu kategoriye sokulmuş durumdadır.

    Bizim açımızdan bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, ancak içeride demokrasisini güçlendirerek, gerçek hukuk devleti olarak bu tehditleri aşabilir."

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    Etiketler:
    Andrew Brunson, Muharrem İnce, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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