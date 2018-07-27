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07:28 27 Temmuz 2018
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    Muğla'da köpeği aracının arkasına bağlayan kişi gözaltına alındı

    Muğla'da köpeği aracının arkasına bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen kişi gözaltına alındı.

    Sokak köpeği
    © AFP 2018 / Martin BERNETTI
    Tüfekle vurulan yavru köpek protezle yürüyebilecek
    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

    Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi.

    Olay, iddiaya göre Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

    Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek, sürüklenerek çekildi.

    Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görülüyor.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi.

    Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Seydikemer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen sürücünün yakalandı belirtildi. Yapılan açıklamada şüpheli R.D.'nin gözaltına alındığı, köpeğin ise tedavi altına alındığı ifade edilerek şöyle denildi:

    "Şüpheli Bekçiler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi."

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    Etiketler:
    Gözaltı, Hayvana işkence, Köpek, Muğla
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