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10:57 27 Temmuz 2018
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    Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

    CHP'li Büyükerşen, kurultay çağrılarını yorumladı: Saçma, zamansız bir çıkış

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisi CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak "Saçma, zamansız bir çıkış" ifadesini kullandı.

    Muharrem İnce
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Yılmaz Büyükerşen, "Kurultay yapmak dert değil. Değişim her zaman olur. Genel yönetim, politikalar, yöneticileri güvence altına alan yamalı bohça gibi tüzük değişir. Ancak yerel seçimler çok yakın ve biz öncesinde araziye inmeliyiz, adayları ilan etmeliyiz. Ağustos bayramdır, tatildir geçer gider. Eylül okul açılır, ekim halk tarlada sabanda. Geriye üç-beş ay kalır" ifadesini kullandı.
    Büyükerşen'in "Peki Kurultay yapılmasının buna ne zararı olur? Değişim partiyi neden güçlendirmesin?"sorusuna yanıtı da şöyle oldu:

    "Kurultayı kim kazanırsa kazansın, partide bir çatlama olur. Hem seçmen gözünde iyi olmaz, hem kaybeden taraf çalışmaz. Seçime bu kadar az kalmışken yapılacak kurultay stratejik değil ve zamansızdır. Kişiler değil parti açısından sonuç önemlidir. Biz partiyi düşünmeliyiz."

    Engin Özkoç
    © Fotoğraf : TBMM
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    Kurultay çağrılarını 'saçma', 'zamansız bir çıkış' olarak değerlendiren Büyükerşen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "Burası Dingo'nun ahırı değil" açıklamasını şöyle değerlendirdi:

    “CHP kuralları, kurulları olan, kurucu önder tarafından kurulmuş, 100 yıllık bir merkez Türk siyasi partisidir. CHP bu ülkenin emniyet supabıdır. Kurultayın şartları vardır. Onlar oluştu mu olur. Seçimlere 9 ay kalmış, erkene alınma ihtimali konuşuluyor. Millet hizmet bekliyor. Sistem değişiyor. Biz kurultayla mı uğraşacağız? Türkiye mi, CHP mi? Kişisel olarak belediye başkanı olmaya mı odaklanacağız, Türkiye’nin bekasına mı?”

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    Etiketler:
    olağanüstü kurultay, imza, kongre, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir, Türkiye
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