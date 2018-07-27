'Anlaşılan o ki Akşener delegenin talebine duyarsız kalmayacak, dönerken bazı katı şartlarını saklı tutacak'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevi bırakma kararı sonrası başlayan tartışmayı değerlendirdi. İYİ Partili Musavvat Dervişoğlu ile konuşan Sarıkaya, "Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak. Dönerken de bazı katı şartlarını saklı tutacak" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, Akşener'in Drama kökenli olduğunu hatırlatarak "Bilirsin Drama, pirinci ile meşhurdur. İnsanın davranışı da pirincine benzer. Annesi de, ‘Drama pirinci gibiyiz, çok su çekeriz, sabırlıyız' dermiş. Ama uzun süren sabrı bir yerde öyle bir çatlar ki önünde hiç bir şey duramaz" dedi.

Dervişoğlu, 'su çekme süreci' diye tanımladığı dönemi şöyle sıraladı:

"MHP'de olağanüstü kurultay uğraşı ve kopuş süreci; darbe girişimi; Anayasa referandumu; partileşme süreci; 200 kişiye ulaşan kurucular kurulu oluşumu; hakkında ortaya atılan çirkin iddialar; baskın seçim kararı; acil milletvekili listesi yapma mecburiyeti; her önüne gelenin istediği yerden milletvekili olmak için baskı oluşturması; propaganda döneminde karşılaşılan zorluklar."

'BEN YOKUM' DEDİĞİNİ DUYDUNUZ MU'

Dervişoğlu, Sarıkaya'nın "Akşener bütün bunlara karşın geri döner mi, yarın yapılacak 'geri dön' yürüyüşünün karşılığı gelir mi?" sorusuna da "Siz Meral Hanımdan ‘bundan sonra ben yokum, ne haliniz varsa görün, haydi bana eyvallah' cümlesini duydunuz mu? Böyle bir cümlesi yok, ama kendisinin aday olmama kararlılığı var, bundan da vazgeçmiş değil" yanıtını verdi.

12 Ağustos'ta yapılması kararlaştırılan olağanüstü seçimli kurultayla ilgili gündem sıralaması dahil tüm süreci Akşener'in yönettiğini, konuşma sırasını dahi belirleyip gündeme yerleştirdiğini hatırlatan Dervişoğlu, bütün bunların Akşener'in her şeye karşın delegeye bir açık kapı bırakma düşüncesinden kaynaklı olduğunu savundu.

Muharrem Sarıkaya ise, Dervişoğlu'nun açıklamalarını aktardığı yazısını "Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak. Geri dönerken de bazı katı şartlarını da saklı tutacak" görüşüyle sonlandırdı.