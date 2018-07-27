Kayıt
10:56 27 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Meral Akşener

    'Anlaşılan o ki Akşener delegenin talebine duyarsız kalmayacak, dönerken bazı katı şartlarını saklı tutacak'

    © AA / Kaan Bozdoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevi bırakma kararı sonrası başlayan tartışmayı değerlendirdi. İYİ Partili Musavvat Dervişoğlu ile konuşan Sarıkaya, "Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak. Dönerken de bazı katı şartlarını saklı tutacak" dedi.

    Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    İYİ Parti'den Akşener'e çağrı: Tek aday olmanız konusunda kararımız kesin
    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, Akşener'in Drama kökenli olduğunu hatırlatarak "Bilirsin Drama, pirinci ile meşhurdur. İnsanın davranışı da pirincine benzer. Annesi de, ‘Drama pirinci gibiyiz, çok su çekeriz, sabırlıyız' dermiş. Ama uzun süren sabrı bir yerde öyle bir çatlar ki önünde hiç bir şey duramaz" dedi.

    Dervişoğlu, 'su çekme süreci' diye tanımladığı dönemi şöyle sıraladı:

    "MHP'de olağanüstü kurultay uğraşı ve kopuş süreci; darbe girişimi; Anayasa referandumu; partileşme süreci; 200 kişiye ulaşan kurucular kurulu oluşumu; hakkında ortaya atılan çirkin iddialar; baskın seçim kararı; acil milletvekili listesi yapma mecburiyeti; her önüne gelenin istediği yerden milletvekili olmak için baskı oluşturması; propaganda döneminde karşılaşılan zorluklar."

    'BEN YOKUM' DEDİĞİNİ DUYDUNUZ MU'

    Meral Akşener
    © AA /
    Akşener kurultayda aday olmayacak: İYİ Parti yola yeni yönetimle devam etmeli
    Dervişoğlu, Sarıkaya'nın "Akşener bütün bunlara karşın geri döner mi, yarın yapılacak 'geri dön' yürüyüşünün karşılığı gelir mi?" sorusuna da "Siz Meral Hanımdan ‘bundan sonra ben yokum, ne haliniz varsa görün, haydi bana eyvallah' cümlesini duydunuz mu? Böyle bir cümlesi yok, ama kendisinin aday olmama kararlılığı var, bundan da vazgeçmiş değil" yanıtını verdi.

    12 Ağustos'ta yapılması kararlaştırılan olağanüstü seçimli kurultayla ilgili gündem sıralaması dahil tüm süreci Akşener'in yönettiğini, konuşma sırasını dahi belirleyip gündeme yerleştirdiğini hatırlatan Dervişoğlu, bütün bunların Akşener'in her şeye karşın delegeye bir açık kapı bırakma düşüncesinden kaynaklı olduğunu savundu.

    Muharrem Sarıkaya ise, Dervişoğlu'nun açıklamalarını aktardığı yazısını "Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak. Geri dönerken de bazı katı şartlarını da saklı tutacak" görüşüyle sonlandırdı.

     

    İlgili konular:

    İYİ Parti'den Akşener'e çağrı: Tek aday olmanız konusunda kararımız kesin
    ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
    'Akşener'in ikna olmaması durumunda İYİ Parti'de toplu istifa gündeme gelebilir' iddiası
    Selvi: İYİ Parti'de Akşener'den sonraki en güçlü isim Koray Aydın, muhaliflerin adayı ise Yusuf Halaçoğlu
    Akşener kurultayda aday olmayacak: İYİ Parti yola yeni yönetimle devam etmeli
    İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Akşener, 'Kurultayımızı toplayın, hesaplaşalım' dedi
    İYİ Parti'nin kongre tarihi belli oldu
    İYİ Parti'de kritik bekleyiş: Akşener 72 saat süre istedi
    Etiketler:
    aday, imza, olağanüstü kurultay, İYİ Parti, Musavvat Dervişoğlu, Meral Akşener, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yunanistan’ın Güney ve Doğu kısmında devam eden yangınlar, üke için son on yıl içinde en büyük yangın oldu.
    Yunanistan'daki yangından kurtulanlar şoku atlatmaya çalışıyor: Biz bir şekilde atlatacağız ama...
    Karikatür
    Trump: Avrupa Birliği ve ABD birbirini seviyor
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet