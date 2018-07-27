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10:56 27 Temmuz 2018
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    ekmek

    Esnaf Odaları Birliği'nden 'ekmeğe zam' açıklaması: Onay vermedik, yürürlüğe giremez

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, ekmek fiyatlarına zam yapıldığı yönündeki beyanlara ilişkin açıklama yaptı. "Birliğimiz tarafından ekmek fiyatlarının artırılmasına ilişkin bir tarifeye onay verilmemiştir" diyen Yılmaz, kendilerinin onaylamadığı tarifelerin yürürlüğe giremeyeceğini kaydetti.

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    © AA / Fatih Kurt
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    Yetkisi olmayan kişi ve kurumların yaptığı yanıltıcı açıklamalar üzerine bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirten Yılmaz, İstanbul sınırları içerisinde ekmek fiyatlarını belirlemede tek yetkili kurum olduklarını vurguladı. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

    "Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince, ekmek fiyatına ilişkin odalarca hazırlanan fiyat tarifesi ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Daha sonra komisyon kararı, Fırıncılar Federasyonu'nun görüşü ile birlikte Ticaret Bakanlığına görüş almak üzere sunulmaktadır. Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakiben, ekmek fiyat tarifesi İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce uygun bulunması halinde onaylanarak yürürlüğe girmektedir. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmayan ekmek fiyat tarifeleri yürürlüğe girmemektedir.

    Ekmek
    © AA /
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    "İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2016 yılında yayımladığı tarifeyle 250 gr. ekmeğin fiyatını 1 Lira 25 kuruş olarak belirlemiştir. O tarihten bugüne kadar İlimizde henüz ekmek fiyat tarifesi belirleme komisyonu toplanıp ekmek fiyat artışlarına yönelik bir karar alınmamış ve bahsi geçen diğer aşamalar tamamlanmamış olup Birliğimiz tarafından ekmek fiyatlarının artırılmasına ilişkin bir tarifeye onay verilmemiştir.
    İstanbul sınırları içerisindeki esnaf ve sanatkarın kullandığı tarifeleri belirlemede tek yetkili olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu yetkisini kullanırken her zaman esnaf ve sanatkarı mağdur etmeden, tüketiciyi yani halkımızı düşünerek hareket etmiştir. Birliğimiz, bundan sonra da bu anlayışla hareket edecek halkımızın ve esnaf ve sanatkarımızın mağdur olmaması için azami çaba gösterecektir."

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    Etiketler:
    zam, ekmek fiyatları, ekmek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), İstanbul, Türkiye
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