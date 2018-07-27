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14:11 27 Temmuz 2018
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    Andrew Craig Brunson

    Star'ın yayın yönetmeni Albayrak: Türkiye'yi artık 'o çocukları' yönetmiyor, ABD Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu öğrenmeli

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
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    Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi. Brunson'ın 'bahane' olduğunu söyleyen Albayrak, "Türkiye'yi artık 'o çocukları' yönetmiyor. ABD, Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu öğrenmesi gerekiyor" dedi.

    ABD yönetimi, iki yıla yakın süredir 'casusluk' suçlamasıyla tutuklu bulunan ve önceki gün tutukluluğu ev hapsine çevrilen papaz Brunson'ın tümüyle serbest bırakılmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi ağır yaptırımlarla tehdit etti.

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız
    ABD yönetiminin papazın serbest bırakılmasını gerçekten isteydi böyle davranmayacağını yazan Star'ın Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, "Dikkatinizi çekerim, bu krizi, Brunson eve gönderildiği halde çıkardılar" dedi.

    'Mesele Rahip Brunson değil…' diyen Albayrak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Dün yine Trump'ın "Twitter krizi" tuttu ve ortalığı birbirine kattı. Yardımcısı Pence ile birlikte, "Seni başkan yaptırmayacağız" diyen FBI'a karşı bile kullanamadığı bir üslupla Türkiye'yi tehdit ettiler.

    "Rahip Brunson'ı derhal serbest bırakmazsanız size yaptırım uygularız, falan falan…"

    FETÖ beslemesi senatörlerin hazırladığı ve uluslararası finans kuruluşlarına, "Türkiye, ABD vatandaşlarının tutukluluk haline son verinceye kadar kredi vermeyin, verdirmeyin" talimatı veren karar taslağı da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde aynı saatlerde kabul edildi.

    KUDÜS HEZİMETİNİN ACISI…

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Brendan McDermid
    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan rahip Brunson açıklaması: Yeterli değil
    Seçildiğinden bu yana asaletini tasdik ettiremeyen Trump, derin ABD nezdinde meşrulaşmanın; Yahudi lobisi ve Evanjelistlerin emrine girmekten geçtiğini bir süre önce keşfetti!

    Onun için, yıllardır hiçbir başkanın kalkışmadığı Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma harakirisine balıklama daldı. Ama o iş, öyle Beyaz Saray'dan göründüğü kadar kolay değildi.

    Trump, gerine gerine attığı o imza ile süreci başlattı, Netanyahu da; Müslümanlara ölüm kusan silah seslerine karışan kahkahalarla açılış yaptı ama bunlar her şeyin bittiği anlamına gelmedi.

    Türkiye önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladı ve sonra da konuyu BM'ye taşıdı. Bizzat Trump'ın ve bütün Yahudi lobisinin yoğun tehditlerine rağmen Türkiye'nin gayretleriyle, karizmalarını yerle bir eden yenilgiyi yaşadılar.

    TÜRKİYE DİZE GETİRİLMELİ

    Muharrem İnce
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    İnce'den Rahip Brunson krizi yorumu: Türkiye gerçek bir hukuk devleti olmalıdır
    Bu yenilgi, Siyonistleri çıldırttı. Çünkü bu sonuç, Türkiye engellenemezse, sırada bekleyen asıl hedeflerine asla ulaşamayacakları anlamına geliyordu.

    Nitekim Başkan Erdoğan her vesileyle İsrail terör devletinin işgal ve zulümlerinin karşısına dikiliyor ve o hain planlarını asla uygulyamayacaklarını yüzlerine vuruyor.

    ***

    Yani, Siyonizm altın çağını yakaladı ama Erdoğan bütün hesaplarını bozuyor. Her ne yöntemle olursa olsun dize getirilmelidir!

    Hatırlatmak isterim, daha önce de konsolosluklarında çalışan bir FETÖ'cüyü bahane ederek kriz çıkarmış, vize işlemlerini bile durdurmuşlardı.

    O RAHİBİ BIRAKIRSANIZ…

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    © AA / Atılgan Özdil
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    Şimdi de Brunson sadece bahanedir. Gerçekten bu papazın serbest bırakılmasını gerçekten isteselerdi asla böyle davranmazlardı.

    Dikkatinizi çekerim, bu krizi, Brunson eve gönderildiği halde çıkardılar. Asıl mesele Türkiye'yi dize getirerek Yahudi lobisine ve Evanjelist desteğin devamını sağlamaktır.

    Ama madem ki tehdit bu papaz üzerinden yapılıyor, bütün bunlardan sonra, yargının doğal akışıyla bile olsa; Brunson'ın bırakılması, tamamen bu tehditlerin sonucu olarak algılanacaktır.

    Ayrıca bu sipariş krizin özellikle, Trump'ın en çetin rakiplerinin düzenlediği BRICS Zirvesi'ne davet edildiğimiz, hatta Erdoğan-Putin zirvesinden birkaç dakika önce patlatılmasının da özel bir anlamı var.

    ***

    Türkiye'yi artık "o çocukları" yönetmiyor.

    Ne pahasına olursa olsun ABD, Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Ve öğrenecekler…

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    Etiketler:
    BM, FETÖ, Star gazetesi, Donald Trump, Benyamin Netanyahu, Nuh Albayrak, Andrew Brunson, İsrail, ABD, Türkiye
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