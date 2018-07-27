ABD'li papaz Brunson'un evinin önü boşaltıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson'un evinin önünde görev yapan polisler, yaklaşık iki yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsinde bulunduğu apartmanın önünde çekim yapılmamasını istedi.
© REUTERS / Carlos Barria
Basın mensupları, apartmana 50 metre uzaklıktaki sokağın girişine gönderildi.
Apartmanın etrafında 10 polisin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
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