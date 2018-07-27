ABD'li papaz Brunson'un evinin önü boşaltıldı

İzmir’de ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson’un ev hapsinde bulunduğu apartmanın önü ve çevresi boşaltıldı.

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson'un evinin önünde görev yapan polisler, yaklaşık iki yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsinde bulunduğu apartmanın önünde çekim yapılmamasını istedi.

Basın mensupları, apartmana 50 metre uzaklıktaki sokağın girişine gönderildi.

Apartmanın etrafında 10 polisin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güvenlik önlemi aldı.