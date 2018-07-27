İlahiyatçı Akşit: Gülen'i öldürdüler, cesedi Yahudi mezarlığına gömüldü

SuperHaber'den Hülya Okur'a konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fethullah Gülen'in yaşamadığını iddia ederek, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana. FETÖ öldürüldü hanımefendi, sağ değil. Yaşamıyor şu anda. Yahudi mezarlığında mezarı da… " dedi.

​Akşit, "Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye. Şimdi onun öldüğünü biliyorlar. Ama burada papaz var ya bir tane, 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben, New Jersey'de. Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı? Özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti. Yahudi mezarlığına gömdüler" diye konuştu.