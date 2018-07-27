AK Parti'den CHP yorumu: Durumları içler acısı, kırk fırın ekmek yemeleri lazım

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarını yorumladı. "Durumları içler acısı" diyen Muş, "CHP'nin Türkiye'yi yönetebilmesi için daha kırk fırın ekmek yemesi lazım" ifadesini kullandı.

© AA / Binnur Ege Gürün CHP'li 129 milletvekili de 'kurultay olmasın' dedi

Mehmet Muş, CHP'de muhaliflerin yaptığı "Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık" açıklamasına atıfta bulunarak "Birisi bir rakam açıklıyor, diğeri başka bir rakam açıklıyor. Kendi içerisinde delegelerinin kaçının imza verdiğini sayamıyor, seçim sonuçlarını doğru dürüst takip edemiyor" diye konuştu.

"Kendi süreçleridir; olağan kongre yaparlar, olağanüstü yaparlar, iki ayda bir yaparlar, biz buna bir şey söylemeyiz" diyen Muş, CHP'nin durumunun içler acısı olduğunu savundu. Muş, şunları söyledi:

"Birisi bir rakam açıklıyor, diğeri başka bir rakam açıklıyor. Bir delegeyi sayamıyorlar. Aynı şeyi seçim akşamı yaşamıştık, 'Oyları saydık, sayıyoruz, saymak üzereyiz…' Meğer sistemleri çalışmıyormuş. Vatandaşın aklını karıştıracak açıklamalar yaptılar. 'Ben Türkiye'yi yönetmeye hazırım.' diyen bir parti düşünün. Ama daha kendi içerisinde delegelerinin kaçının imza verdiğini sayamıyor, seçim sonuçlarını doğru dürüst takip edemiyor. Dolayısıyla CHP'nin Türkiye'yi yönetebilmesi için daha kırk fırın ekmek yemesi lazım."