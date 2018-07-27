Yeni Şafak: Papazı yeniden tutuklayın

ABD ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerginliğin en büyük nedenlerinden biri olan papaz Andrew Craig Brunson'ın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınması, beklentilerin aksine iki ülke arasındaki tansiyonu artırdı.

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından dün Beyaz Saray'dan ardı ardına yaptırım açıklamaları gelirken; Türkiye Washington'dan gelen tepkiyi 'yargının bağımsızlığı'na müdahale olarak yorumladı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi de, söz konusu durumu bugünkü manşetine taşıdı. Gazete, "Papazı yeniden tutuklayın" başlıklı manşetinde "Trump'ın Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacağız' sözlerine en iyi cevap Brunson'u hak ettiği şekilde yeniden tutuklamak olacak" ifadelerine yer verdi.