AK Partili Çamlı'dan ABD'ye tepki: Biz Kasımpaşa çocuğuyuz, eşkıya lisanı bu

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD'den gelen 'yaptırım' açıklamalarına tepki gösterdi.

© REUTERS / Leah Millis Pence: Rahip serbest bırakılmazsa Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacağız

"Eşkıya lisanı bu. Biz tanırız bu lisanları. Cumhurbaşkanımız da çok iyi bilir. Kasımpaşa'da doğmuştur. Ben de Fatih'in çocuğuyum, İstanbul çocuğuyum" diyen Çamlı, "Bu tip konuşmaları çok duymuşuz. Rüzgar konuşmalar, tehditkar konuşmalar, eşkıyaların konuşmaları" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de 'FETÖ ve PKK destekçiliği' suçlamasından yargılanan, 2 yıllık tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Brunson'la ilgili bugüne değinki en sert açıklamalarından birini yapmıştı.

Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

"Rahip Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız."

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Temmuz 2018

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