Adana'da belediye başkanına gönderilen mesaj: Başkan hele şu sıcaklara bir el atıver, kavruluyoruz

Adana'da bir vatandaş, belediye başkanına mesaj atarak "Başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" dedi.

© AA / Mustafa Çiftçi Bu yaz daha sıcak geçecek

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sosyal medya üzerinden vatandaşların soru ve önerilerini dinledi. Bir vatandaşın "100 yıl mahallemize büyük bir market açın" isteğini "Belediye öyle bir şey yapamaz. Umarım buradan dinleyen bir girişimci bu isteği duyar ve orada market acar" diye yanıtlayan Başkan Soner Çetin'e bir diğer vatandaş da "Başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" dedi.

Çetin, bunun üzerine "Pazar yerlerini soğutmaya başladık. Halk serinlesin diye havuz açtık şu oyun parkları yaptık belki bunlar bir nebze serinlemenize yardımcı olur" ifadesini kullandı.