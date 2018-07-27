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15:44 27 Temmuz 2018
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    Tutukluğu 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson evine getirildi.

    Evanjelistler Türkiye'ye turizm boykotuna hazırlanıyor

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın gayrıresmi evanjelist danışmanlarından biri olan Johnnie Moore, rahip Brunson'ın serbest bırakılması için Hıristiyan Amerikalılara boykot çağrısı yapılacağını öne sürdü

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız
    Gazete Duvar'ın aktardığına göre, 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası evanjelist Hıristiyanlar da Türkiye'ye karşı harekete geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gayrıresmi evanjelist danışmanlarından biri olan Johnnie Moore, ABD'deki Hristiyanların Türkiye'ye karşı bir turizm boykotuna hazırlandığını söyledi. Moore, Türk Hava Yolları'nın da boykota dahil olacağını öne sürdü.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in olası yaptırımlarla ilgili Twitter'dan yaptığı ilk açıklamaya "Bravo" diye yanıt veren Moore, Amerikan sitesi NPR'a açıklamasında da "Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunulması bu ülkeye — ve dünyadaki her ülkeye- mesele din özgürlüğü olduğunda, ABD'nin ciddi olduğunu gösteriyor" dedi.

    BOYKOT NEYİ İÇERECEK?

    Moore, ABD'de etkili Hıristiyan pastörler ile din özgürlüğü savunucularından oluşan bir koalisyonun, kendi cemaatlerini ve diğer toplumsal grupları ‘Türk turizmini boykot etmeye çağırmaya hazırlandığını' açıkladı. Moore, bu çağrıya Türk Hava Yolları'nın da dahil olacağını ekledi.

    Amaçlarının Brunson'ın serbest kalması için ‘konu hakkında ivme varken' Ankara'ya baskı yapmak olduğunu söyleyen Moore, "Eğer Türkiye Brunson için güvenli değilse, bizim için de güvenli değil" mesajını vermek istediklerini söyledi.

    Tutukluğu 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson evine getirildi.
    © AA / Evren Atalay
    ABD'li rahip Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi
    BRUNSON TRUMP İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

    Protestanlık mezhebinin/teolojisinin Amerika'ya özgü bir türü olan ve daha çok muhafazakâr beyaz Amerikalıların mensubu olduğu evanjelist cemaati, Donald Trump'ın seçmen tabanının temelini oluşturuyor. Brunson'ın serbest kalıp kalmamasının Trump yönetimi tarafından yaptırım raddesine getirilmesinin bir sebebinin de, milyonlarca seçmenden bu nedenle gelen baskı olduğu belirtiliyor.

    Trump aynı zamanda yurt dışında tutuklu olan Amerikan vatandaşlarını ABD'ye döndürmeyi de başkanlığının önde gelen politikalarından biri haline getirmiş durumda. Mısır'da tutuklu olan Mısırlı Amerikalı Aya Hicazi, Taliban'ın kaçırdığı Caitlan Coleman, eşi ve üç çocuğu ile Kuzey Kore'de tutuklu olan üç Amerikalı bu politikaların sonucunda eve dönmüş durumda.

     

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    Etiketler:
    ev hapsi, FETÖ, rahip, Johnnie Moore, Donald Trump, Andrew Brunson, ABD, Türkiye
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