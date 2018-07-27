Kılıçdaroğlu: Trump'ın tehdit mesajları müttefiklik hukukuna aykırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidi içeren sosyal medya mesajlarını 'müttefiklik hukukuna aykırı' olarak niteledi. Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez" dedi.

ABD ile yaşanan papaz Andrew Brunson gerilimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 27, 2018

​Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez. Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık" dedi.

Ancak, üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 27, 2018

​ABD Başkanı Trump, Türkiye'de 'FETÖ ve PKK destekçiliği' suçlamasından yargılanan, 2 yıllık tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Brunson'la ilgili bugüne değinki en sert açıklamalarından birini yaparak, "Rahip Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" ifadesini kullanmıştı.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

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