Papaz Brunson'ın yeniden tutuklanması talep edildi

TAYDER'in, Brunson'ın yeniden tutuklanması talebini içeren dilekçeyi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduklarını belirten derneğin avukatı Ela İlden, "Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine gerekçe gösterilen sağlık raporunu inandırıcı bulmuyoruz. Kaçma şüphesi nedeniyle ABD'li papazın yeniden tutuklanmasını talep ettik. Dilekçemizde, aynı zamanda TAYDER'in 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Brunson davasına katılma talebi de bulunuyor" diye konuştu.
'TEHDİTKAR SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ'
Brunson hakkında 35 yıl hapis cezası istendiğini hatırlatan Gömük, şöyle konuştu:
"ABD'li yetkililer, 'sanık serbest bırakılmazsa Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacaklarını' açıklayarak ülkemizi tehdit etmiştir. Biz daha önceden de ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD Bölge Mahkemesi Başsavcısı Preet Bharara ve 'Türkiye kan gölüne dönecek' diye açıklamada bulunan ABD Pentagon görevlisi Micheal Rubin hakkında da suç duyurusunda bulunmuştuk. Bunun üzerine FETÖ derneğimizi hedef almıştı ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)