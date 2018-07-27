Çöp kavgası cinayetle bitti

© AA / Ahmet Akbıyık Konya'da yaşayan Suriyeli genç, kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü

Alınan bilgiye göre, dün akşam 21.50 sıralarında Rami Cuma mahallesi, Yeşil çınar sokaktaki bir apartmanda ikamet eden Ebru G. apartmanın önüne çöp koymak için çıktı. Binanın giriş katında ikamet eden Resul Çelik, çöp kokusundan rahatsız olduklarını söyleyerek Ebru G.'ye tepki gösterdi.

Tartışmayı balkondan izleyen Ebru G'nin eşi Yasin G. (34) aşağı inerek Resul Çelik ile tartışmaya başladı. Tartışmaya Çelik'in 15 yaşındaki oğlu Fırat Çelik de katıldı. Bu sırada Yasin G. yanındaki bıçakla Fırat Çelik'i sırtından bıçakladı.

ŞÜPHELİ KAÇTI, FIRAT ÇELİK KURTARILAMADI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.