Çöp kavgası cinayetle bitti

Alınan bilgiye göre, dün akşam 21.50 sıralarında Rami Cuma mahallesi, Yeşil çınar sokaktaki bir apartmanda ikamet eden Ebru G. apartmanın önüne çöp koymak için çıktı. Binanın giriş katında ikamet eden Resul Çelik, çöp kokusundan rahatsız olduklarını söyleyerek Ebru G.'ye tepki gösterdi.
© AA / Ahmet Akbıyık
Tartışmayı balkondan izleyen Ebru G'nin eşi Yasin G. (34) aşağı inerek Resul Çelik ile tartışmaya başladı. Tartışmaya Çelik'in 15 yaşındaki oğlu Fırat Çelik de katıldı. Bu sırada Yasin G. yanındaki bıçakla Fırat Çelik'i sırtından bıçakladı.
ŞÜPHELİ KAÇTI, FIRAT ÇELİK KURTARILAMADI
Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)