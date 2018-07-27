Çavuşoğlu, Pompeo'ya 'Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğiz' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" dediği bildirildi.

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün Twitter mesajlarıyla Türkiye'de ev hapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklaması iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmiş, Çavuşoğlu da Twitter üzerinden verdiği yanıtta "Kimse Türkiye'ye talimat veremez" demişti.

Çavuşoğlu dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de telefonda görüştü. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinde "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceklerini, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu" vurguladı.



POMPEO: BRUNSON'UN EVİNE DÖNME VAKTİ GELDİ



Çavuşoğlu ile Pompeo'nun görüşmesine dair ABD tarafından da açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre, Pompeo, Brunson'ın evine dönme zamanının çoktan geldiğini söylerken, Dışişleri Bakanı Pompeo da görüşmede bu konuyu vurguladığına dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

I spoke yesterday with Turkey’s Foreign Minister @MevlutCavusoglu and underscored that it is well past time for this innocent Pastor Andrew Brunson to come home. pic.twitter.com/6zU8pw0P0A — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 27 Temmuz 2018

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert de görüşme hakkında yaptığı açıklamada "Dün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla konuştu. Bakan, bu masum Papaz Andrew Brunson'ın evine gelme zamanı çoktan geldiğinin altını çizdi" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. ABD'li yetkililerin Twitter'dan yaptığı açıklamaların ardından, Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı ancak görüşme hakkında herhangi bir bilgi verilmemişti.