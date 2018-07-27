Kocaeli'de dere taştı, piknikçiler mahsur kaldı

© AA / Alim Tunçay İstanbul'da yoğun sağanak sele yol açtı

Dilovası ilçesi Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden 8 kişi, kanyonun içinden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine AFAD ve belediye ekipleri bölgeye hareket etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada, piknik alanında 8 kişinin mahsur kaldığı yönünde bir bilginin kendilerine ulaştığını söyledi.

Mahsur kalanları kurtarmak üzere İstanbul'dan helikopter talebinde bulunduklarını aktaran Aksoy, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, çok gecikmeden vatandaşları kurtarmış olacaklarını kaydetti.