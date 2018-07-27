Heybeliada'da alkollü mekanlara ‘İçki satanlara lanet edilmiştir’ yazılı isimsiz mektuplar gönderildi

Heybeliada'da alkollü içki satan restoranlara gönderilen ve 'hadis' olduğu rivayet edilen sözler içeren imzasız mektuplar tedirginlik yarattı.

İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Heybeliada'da alkol satışı yapan restoranların sahiplerine imzasız tehdit mektuplarının gönderildiği aktarıldı.

İlçede tedirginlik yaratan mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki;

'İçkiden sakınınız, içki kötülüklerin anası ve anahtarıdır.'

'İçki ile iman aynı kalpte durmaz.'

'Sarhoş eden her madde haramdır.'

'İçki ve uyuşturucu üreten, dağıtan, alan, satan, eken, biçen, özendiren ve aracılık edenlere lanet edilmiştir.'"

Evresel'in haberine göre, Adalar Savunması da Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, “Heybeliada'da restoranlara tehdit ve gözdağı içerikli imzasız mektuplar gönderiliyor. Adalar halkı ve esnaf arasında tedirginlik yaratan, örtülü tehdit içeren imzasız mektupları gönderenlerin en kısa zamanda bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz…” ifadelerine yer verdi.

Heybeliada'da restoranlara tehdit ve gözdağı içerikli imzasız mektuplar gönderiliyor. Adalar halkı ve esnaf arasında tedirginlik yaratan, örtülü tehdit içeren imzasız mektupları gönderenlerin en kısa zamanda bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz… pic.twitter.com/CKFmfL00oj — Adalar Savunması (@adalarsavunmasi) July 26, 2018

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, kimsenin şikayetçi olmadığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Mektupların İstanbul'dan gönderildiği belirlenirken, yollayan kişi ya da kişilerin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.