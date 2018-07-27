Erdoğan: Belli ülkelerin üretici konumda olduğu, diğerlerinin sadece tükettiği bir düzeni asla kabul edemeyiz

Başkan Erdoğan, Hyatt Regency Otel'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, Güney Afrika ve Türkiye'nin ikili ilişkilerde son 16 yılda katettiği mesafenin takdire şayan olduğunu vurguladı. Ancak iki ülke arasındaki 2,2 milyar dolar olan ticaret hacmini yeterli bulmadığını vurgulayan Erdoğan, bunu ilk etapta 10 milyar dolara çıkarmak gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Bugün bunu Sayın Başkan'a da söyledim. Ama bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Eğer sizler bu konuda kararlıysanız bu iş biter" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında daha önce neredeyse yok mesabesinde olan yatırımları canlandırdıklarını, özellikle Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden Arçelik'in Güney Afrika Cumhuriyeti'nin öncü beyaz eşya markası Defy ile yaptığı yatırımın, yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu dile getiren Erdoğan, demir çelikte atılan adımların Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti iş birliğini çok daha güçlü hale getirdiğine inandığını söyledi.

'BRICS GİBİ STATÜKO DIŞI İŞ BİRLİĞİ PLATFORMLARI'

Erdoğan, BRICS gibi statüko dışı iş birliği platformlarının güç kazandığı, yeni bölgesel güçlerin ortaya çıktığı bir dönemde, Türkiye ile Güney Afrika'nın bu sürecin dışında kalamayacağını dile getirdi.

'AFRİKA'NIN HAKİKİ DOSTU, KADER ORTAĞI OLMAK İSTİYORUZ'

Başkan Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle farklılıklarımızdan ziyade ortak noktalarımızın çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Afrika ülkeleri de bizim gibi, özgürlüklerini belli güçlerin lütfuyla değil bedelini kanla, canla ödeyerek, dişleri ve tırnaklarıyla kazanmışlardır." şeklinde konuştu.

© AA / Halil Sağırkaya Erdoğan: Müslümanların enerjisini içerden tüketen bela terör ve mezhep eksenli fitnelerdir

Afrikalıların bugünlere Mandela ve onun gibi direniş önderlerinin cesaretleri, fedakarlıkları ve kimi zaman ölümü göze alan kararlı tutumlarıyla geldiğine dikkati çeken Erdoğan, kıtanın her köşesinde olduğu gibi Güney Afrika'da da insanların kendi topraklarından çıkan kaynaklara, altına, elmasa, petrole sahip olabilmek için çok çetin mücadeleler verdiğini anlattı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her başarımızın, zaferimizin, elde ettiğimiz her özgürlüğün gerisinde büyük bir direniş, büyük bir mücadele ve özveri vardır. Ne siz ne de biz bedeli insan hayatıyla ödenmiş bu kazanımlarımızdan asla taviz veremeyiz. Belli ülkelerin üretici konumda olduğu diğerlerinin sadece tükettiği bir uluslararası ekonomik düzeni asla kabul edemeyiz. Birileri kabul etmek istemese de Afrika'nın ihtiyacı yeni mürebbiyeler, kıtanın kaynaklarını farklı yollarla gasp etmeye çalışan yeni sömürge heveslileri değildir. Afrikalı kardeşlerimizin yıllardır özlemini çektiği şey tarihlerine, kültürlerine, geleneklerine, dillerine saygı duyan gerçek dostlardır. Türkiye olarak Afrika'nın hakiki dostu, kader ortağı olmak istiyoruz. Kıta ile ilişkilerimizin harcı samimiyettir, hasbiliktir, kardeşliktir. Hedefimiz birlikte kazanmak, birlikte başarmaktır."