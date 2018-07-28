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01:36 28 Temmuz 2018
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    Sancaktepe'de çökme riski olan bina boşaltıldı

    Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem: Çöken binanın durumu ile ilgili gereken adımlar atılacak

    © AA / Selami Küçükoğlu
    Türkiye
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    Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, yan tarafındaki istinat duvarı yıkılan ve çökme riski oluşan binada yaşayan ailelerin otele yerleştirileceğini belirterek, "Yarından itibaren de binanın durumu ile ilgili gereken adım atılacak" dedi.

    Beyoğlu, çöken bina
    © AA / Berk Özkan
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    Erdem ve beraberindeki heyet, Fatih Mahallesi Çamlık Sokak'taki bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    Bina sahipleri ve mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da son zamanlarda şiddetini artıran yağışlar nedeniyle zeminlerde kaymalar ve oynamalar olduğunu söyledi.

    Bunun bir doğal afet olduğunu dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

    "Bu arada olayın gündüz olması da yaşayan komşularımız açısından ve bizler açısından iyi bir durum. Allah'ın takdiri. Binayla alakalı teknik olarak ekiplerimiz incelemelerini yapıyorlar. Destek amaçlı neler yapılabilir, binanın güçlendirilmesi mi gerekiyor? Hepsine teknik ekip bakacak ve bir düzenleme olacak. Dört aile burada kalıyor bu ailelerimizi otele yerleştireceğiz. Yarından itibaren de binanın durumu ile ilgili gereken adım atılacak. Sağlıklı bir şekilde tedbirler alınacak"

    İsmail Erdem, binanın durumuna ilişkin adımların incelemeler sonucunda atılacağını dile getirerek, "Gerekirse fore kazıkla beraber perde kazıklar da atılır, bina sağlama alınmış olur. Teknik ekip bakacak, inceleyecek ve atılacak adımlar binayı kurtarmayacak bir durumdaysa o zaman da gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

    Sancaktepe Fatih Mahallesi Çamlık Sokak'taki 3 katlı binanın bitişiğindeki inşaat alanında yağış nedeniyle toprak kayması olmuş ve istinat duvarı çökmüştü. Bunun üzerine bina tahliye edilmişti.

    YAĞIŞ SAKARYA'DA DA ETKİLİ OLDU

    Öte yandan, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, etkili yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde kalan işçi servisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir fabrikada çalışan 27 işçiyi taşıyan 54 S 0253 plakalı servis minibüsü, D-650 karayolu Bayır Akçaşehir köyü mevkisindeki alt geçitten geçtiği sırada biriken suda mahsur kaldı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çelik halat yardımı ile servis aracını kaldığı yerden kurtardı.

    Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrasında işçiler, başka bir servis aracıyla çalıştıkları fabrikaya gitti.

    Etiketler:
    İsmail Erdem, Sancaktepe, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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